Все результаты игрового дня НБА 21 января
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано и сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.
Все результаты игрового дня НБА 21 января
«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» — 135:141.
«Вашингтон Уизардс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 127:131.
«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» — 89:97.
«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» — 95:116.
«Нью-Йорк Никс» – «Торонто Рэпторс» — 126:100.
«Чикаго Буллз» – «Мемфис Гриззлиз» — 125:96.
«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» — 127:126 ОТ.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 97:102.
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
135 : 141
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Бёркс - 33, Томпсон - 22, Богданович - 19, Айви - 18, Мускала - 13, Сассер - 9, Дюрен - 8, Галлинари - 8, Нокс - 3, Хейз - 2, Уайзмен, Стюарт, Харрис
Милуоки Бакс: Лиллард - 45, Адетокунбо - 31, Лопес - 19, Миддлтон - 17, Бисли - 11, Коннотон - 10, Портис - 4, Джексон - 2, Краудер - 2, Боучэмп, Пэйн, Грин, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
127 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Багли III - 21, Авдия - 16, Пул - 16, Кисперт - 16, Кулибали - 14, Джонс - 13, Кузма - 11, Болдуин Мл. - 7, Шамет - 7, Райт - 6, Батлер, Ливерс, Бернард, Гилл, Джемисон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Сохан - 23, Васселл - 21, Джонсон - 19, Шампани - 11, Джонс - 11, Коллинс - 8, Уэсли - 6, Осман - 3, Макдермотт - 3, Брэнэм - 2, Грэм, Дьяките, Барлоу, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
89 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Миллер - 23, Розир - 19, Вашингтон - 9, Тор - 7, Мартин - 4, Смит - 2, Букнайт, Макгауэнс, Смит, Блэк, Менса, Нтиликина
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Харрис - 21, Макси - 16, Хаус - 9, Батюм - 9, Убре - 5, Коркмаз - 2, Рид - 2, Мартин, Моррис, Каунсил, Смит
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
95 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Мюррей - 24, Джонсон - 20, Янг - 15, Богданович - 14, Миллз - 6, Капела - 6, Мэтьюз - 4, Ланди - 3, Гриффин - 2, Оконгву - 1, Форрест, Фернанду, Бей
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 18, Митчелл - 18, Уэйд - 17, Ньянг - 14, Аллен - 14, Страс - 13, Окоро - 12, Томпсон - 6, Портер - 4, ЛеВерт, Нэнс, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Ачиува - 18, Рэндл - 18, Дивинченцо - 17, Ануноби - 14, Харт - 10, Гримс - 4, Макбрайд - 3, Флинн - 3, Хартенштайн - 1, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Торонто Рэпторс: Барретт - 20, Трент-мл. - 16, Куикли - 12, Дик - 11, Барнс - 9, Браун - 8, Портер - 6, Буше - 5, Янг - 4, Нвора - 3, Макдэниелс - 2, Темпл - 2, Шрёдер - 2, Портер
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Досунму - 20, Дерозан - 18, Уайт - 17, Драммонд - 15, Уильямс - 15, Картер - 12, Вучевич - 11, Карузо - 8, Терри - 7, Тэйлор - 2, Крэйг, Филлипс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Уильямс Мл. - 14, Кеннард - 14, Родди - 11, Джексон - 10, Уильямс - 8, Альдама - 5, Гильярд - 3, Пиппен Мл. - 3, Кончар - 2, Тиллман, Ларэвиа
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 126
ОТ
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 37, Смит II - 24, Ванвлит - 18, Уитмор - 17, Грин - 7, Брукс - 7, Томпсон - 6, Холидей - 6, Грин - 3, Тэйт - 2, Ландейл, Уильямс, Марьянович
Юта Джаз: Кларксон - 33, Секстон - 28, Маркканен - 22, Данн - 10, Фонтеккио - 10, Коллинс - 7, Кесслер - 7, Олиник - 6, Джордж - 3, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Таунс - 19, Рид - 18, Макдэниелс - 15, Маклафлин - 8, Гобер - 7, Андерсон - 5, Александер-Уолкер - 3, Конли - 3, Мур, Никс, Милтон, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Холмгрен - 15, Дорт - 14, Гидди - 5, Уильямс - 5, Джо - 5, Уиггинс - 5, Дав. Бертанс, Уотерс III, Уоллес, Манн, Мицич, Сарр, Уильямс
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