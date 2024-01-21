Сегодня, в ночь с 20 на 21 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано и сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 января

«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» — 135:141.

«Вашингтон Уизардс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 127:131.

«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» — 89:97.

«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» — 95:116.

«Нью-Йорк Никс» – «Торонто Рэпторс» — 126:100.

«Чикаго Буллз» – «Мемфис Гриззлиз» — 125:96.

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» — 127:126 ОТ.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 97:102.