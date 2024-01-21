Лиллард установил уникальный рекорд в истории «Милуоки»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард установил уникальный рекорд в истории клуба из Висконсина.

Во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» Лиллард набрал 45 очков, сделал 11 результативных передач и оформил пять трёхочковых попаданий. Тем самым 33-летний разыгрывающий стал единственным игроком в истории «Бакс», которому удавалось набрать более 40 очков, отдать более 10 передач и забросить как минимум 5 бросков из-за дуги.

Отметим, что «Милуоки» победил «Детройт» со счётом 141:135. На данный момент «олени» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами при 13 поражениях.