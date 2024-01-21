Шакил О'Нил сравнил себя во времена выступления за «Орландо» и «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион НБА звёздный американец Шакил О'Нил рассказал о разнице в своей игре во времена выступления в «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Шак в Орландо был бегуном. Это потому, что я привык получать мяч. Пенни (Анферни Хардуэй), знаете ли, отдавал пас первым, так что, когда я получал мяч, делал своё дело. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Шак был более доминирующим, более сосредоточенным, ему лучше помогали партнёры по команде, и генерал не паниковал.

Генерал не паниковал, то есть тренер, и игроки не паниковали. Фил (Джексон) такой: «Нет, я не буду брать тайм-аут». Он обращался с нами как с мужчинами. И рядом со мной был ещё один братан».

Я не собираюсь сидеть здесь и вести себя так, будто я сделал это сам. Рядом со мной был мой брат, у которого был тот же менталитет, что и у меня. Мы должны были победить, и мы победили», – приводит слова Шакила О’Нила Fadeaway World.