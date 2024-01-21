Грег Попович критически отозвался о молодых игроках в НБА

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после матча с «Ващингтон Уизардс» (131:127) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации высказался насчёт готовности молодых игроков к нынешней лиге.

«Сейчас делается упор на базовое понимание игры, в отличие от того времени, когда мы были командой чемпионского уровня. Раньше всё упиралось в принятие решений во время матча, выборе определённой схемы в отдельно взятом владении, правильные заменах, был упор на неравноценные размены. Будто играли в шахматы прямо по ходу матча, потому что те парни знали, что делают, у них были основы.

Сейчас мы не на этом уровне. Сейчас разговоры идут о том, где стоять на площадке, куда бежать, как двигаться в защите. Всё, что объясняется на университетском уровне. У них просто нет базовых знаний», – сказал Грег Попович на пресс-конференции после матча с «Вашингтоном».