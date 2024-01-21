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«К нему вообще нельзя прикасаться». Эдвардс — об одном из лучших игроков НБА

«К нему вообще нельзя прикасаться». Эдвардс — об одном из лучших игроков НБА
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, как трудно защищаться против Шея Гилджес-Александера, который выступает за «Оклахома-Сити Тандер».

«Тяжело справиться с теми свистками, которые получает Шей. С ними трудно бороться. К нему вообще нельзя прикасаться на протяжении всей игры. Благодаря этому их («Оклахому») очень сложно победить. Это отличная команда, особенно когда им свистят всё подряд», – сказал Энтони Эдвардс на пресс-конференции после матча с «Оклахомой».

Напомним, «Миннесота» на домашнем паркете уступила «Оклахоме» со счётом 97:102. При этом Эдвардс не попал ни разу из трёх штрафных бросков на последней минуте матча. На данный момент «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, а «молнии» идут следом – они вторые в таблице.

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