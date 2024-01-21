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Кармело Энтони назвал лучшего игрока НБА на данный момент

Кармело Энтони назвал лучшего игрока НБА на данный момент
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, что неважно, сколько игр центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид проведёт в регулярном чемпионате, если он в любом случае является лучшим в лиге.

«Я просто думаю, что это двояко. Например, я понимаю новое коллективное соглашение НБА и то, почему они это сделали и почему согласились на это. Но также я понимаю и Джоэла, братан, если ты сыграешь 50 игр за сезон, это круто. Если ты сыграешь 60 игр… Если ты был лучшим игроком лиги на протяжении трёх четвертей сезона, ты самый лучший игрок… Он самый лучший», — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Напомним, на данный момент «Филадельфия» во главе с Эмбиидом занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Пенсильвании победил в пяти матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. В последней игре игроки «Сиксерс» обыграли «Шарлотт Хорнетс» со счётом 97:89.

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