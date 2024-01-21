Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс посетил матч ЦСКА — «Уралмаш»

Канадский защитник и лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс появился на матче московского ЦСКА и екатеринбургского «Уралмаша» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. После первой половины матча ЦСКА ведёт со счётом 53:49.

Фото: «Чемпионат»

На данный момент «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. Команда из Красноярска в регулярном чемпионате победила в 13 матчах при 10 поражениях. В последней встрече Единой лиги «Енисей» уступил «Парме» со счётом 81:87.

Отметим, что Ратэн-Мэйс попал в список участников на Матч всех звёзд Единой лиги. Также по результатам голосования болельщиков участниками Матча звёзд стали Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).