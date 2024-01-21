ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Единой лиге благодаря 23 очкам Каспера Уэйра

Сегодня, 21 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 88:70.

Стартовый отрезок матча ушёл в копилку хозяев паркета из Москвы, армейцы переиграли соперника со счётом 29:20. Но во второй четверти «Уралмаш» отыграл солидное отставание от соперника, уйдя на перерыв с небольшим отставанием – 29:20. Итог первой половины – 53:49 в пользу ЦСКА.

Третью четверть команды провели в оборонительном стиле, но это не помешало подопечным Эмила Райковича победить с результатом 16:12. В заключительной четверти хозяева паркета не сбавили оборотов, а наоборот, продолжили действовать ещё активнее, разгромив соперника со счётом 19:9.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.