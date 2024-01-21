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ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Единой лиге благодаря 23 очкам Каспера Уэйра

ЦСКА обыграл «Уралмаш» в Единой лиге благодаря 23 очкам Каспера Уэйра
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Сегодня, 21 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 88:70.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Стартовый отрезок матча ушёл в копилку хозяев паркета из Москвы, армейцы переиграли соперника со счётом 29:20. Но во второй четверти «Уралмаш» отыграл солидное отставание от соперника, уйдя на перерыв с небольшим отставанием – 29:20. Итог первой половины – 53:49 в пользу ЦСКА.

Третью четверть команды провели в оборонительном стиле, но это не помешало подопечным Эмила Райковича победить с результатом 16:12. В заключительной четверти хозяева паркета не сбавили оборотов, а наоборот, продолжили действовать ещё активнее, разгромив соперника со счётом 19:9.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 23, Тримбл - 16, М'Бай - 10, Руженцев - 9, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Ухов - 5, Клюев - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили
Уралмаш: Нэвелс - 15, Эллис - 14, Даглас - 12, Уиттакер - 11, Пынько - 5, Писклов - 4, Балашов - 3, Глазунов - 2, Нэльсон - 2, Захаров - 2, Новиков, Михеев
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