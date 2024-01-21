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«Я никогда не был неудачником». Восходящая звезда НБА — о своей карьере

«Я никогда не был неудачником». Восходящая звезда НБА — о своей карьере
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Апперен Шенгюн поделился мнением о пути к Национальной баскетбольной ассоциации и рассказал, чего он на самом деле хочет добиться в лиге.

«Когда я рос, то всегда был игроком-победителем. У меня было множество наград в детстве. Люблю мелочи, но я получил все эти награды. Я никогда не был неудачником.

Мне просто хочется побеждать. Могу делать всё ради победы. И весь тренерский штаб, каждый в команде просто хочет побеждать.

Всё приходит, когда ты усердно тренируешься и выкладываешься на площадке. Конечно, было бы невероятно попасть на Матч всех звёзд и играть со всеми лучшими баскетболистами, за которыми я наблюдал, когда был ребёнком», — приводит слова Шенгюна ESPN.

Напомним, «Хьюстон» в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту Джаз» со счётом 127:126 ОТ. 21-летний Шенгюн набрал 37 очков и сделал 14 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

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