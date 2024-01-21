Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл после поражения отметил работу главного тренера «Бруклина»

Расселл после поражения отметил работу главного тренера «Бруклина»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался по поводу работы главного тренера «Бруклин Нетс» Жака Вона.

Напомним, вчера, 20 января, Лейкерс на своей площадке уступили Бруклину со счётом 112:130.

«Очевидно, что Жак Вон — чертовски хороший тренер. Он составляет отличный рисунок игры и грамотно расставляет своих игроков по позициям, чтобы воспользоваться любым недопониманием или ошибкой с нашей стороны», — приводит слова Расселла The Cold Wire.

До это матча «озёрники» побеждали в двух домашних играх кряду. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.

Бруклин занимает 11-ю строчку в Восточной конференции — 17 побед, 24 поражения.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android