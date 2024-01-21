Расселл после поражения отметил работу главного тренера «Бруклина»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался по поводу работы главного тренера «Бруклин Нетс» Жака Вона.

Напомним, вчера, 20 января, Лейкерс на своей площадке уступили Бруклину со счётом 112:130.

«Очевидно, что Жак Вон — чертовски хороший тренер. Он составляет отличный рисунок игры и грамотно расставляет своих игроков по позициям, чтобы воспользоваться любым недопониманием или ошибкой с нашей стороны», — приводит слова Расселла The Cold Wire.

До это матча «озёрники» побеждали в двух домашних играх кряду. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.

Бруклин занимает 11-ю строчку в Восточной конференции — 17 побед, 24 поражения.