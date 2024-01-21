Мэлоун: Йокич почтил память и наследие Милоевича своей игрой с «Бостоном»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высоко оценил игру лидера команды Николы Йокича в матче с «Бостон Селтикс» (102:100).

За несколько дней до этого стало известно, что скончался помощник главного тренера Стива Керра Деян Милоевич, который, по словам Мэлоуна, многое значил для сербского центрового.

«Я не могу не гордиться Николой Йокичем за то, что он провёл такую великолепную игру после трагической гибели Деки Милоевича. Он вышел и сыграл так, как он умеет. Вот почему я горжусь Николой.

Никоа очень любил Деки, он очень много для него значил, это его наставник и тренер. Он вышел и отдал честь ему, почтил его память и наследие, сыграв на таком уровне. Это нелегко сделать с камнем на душе, но Никола — особенный человек. Было здорово наблюдать за его игрой, особенно учитывая то, с кем мы играли. Именно поэтому Никола — лучший игрок в мире», — приводит слова Мэлоуна USA Today.