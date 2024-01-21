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Минск — Руна. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Руна» одержала гостевую победу в матче с «Минском»

«Руна» одержала гостевую победу в матче с «Минском»
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Сегодня, 21 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Минск» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси. Матч завершился победой гостей со счётом 76:62.

Стоит отметить, что стартовая четверть осталась за хозяевами, однако «Руна» провела ударную вторую десятиминутку, выиграв её с разницей в 16 очков. После этого гости уверенно довели игру до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Джарред Огунгбеми-Джексон, который записал в свой актив 18 очков. У «Руны» наилучшую результативность продемонстрировал Джеремайя Хилл — 16 очков.

После 22 игр «Руна» занимает девятую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, имея в своём активе 9 побед при 13 поражениях. «Минск» идёт последним — у команды ни одной победы.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 января 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
62 : 76
Руна
Москва
Минск: Коско, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Мотовилов, Стубеда, Зечевич, Микульский, Васковцов, Дуду, Чебашек, Аладко
Руна: Янг, Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
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