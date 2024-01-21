«Руна» одержала гостевую победу в матче с «Минском»

Сегодня, 21 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Минск» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси. Матч завершился победой гостей со счётом 76:62.
Стоит отметить, что стартовая четверть осталась за хозяевами, однако «Руна» провела ударную вторую десятиминутку, выиграв её с разницей в 16 очков. После этого гости уверенно довели игру до победы.
Самым результативным игроком встречи стал Джарред Огунгбеми-Джексон, который записал в свой актив 18 очков. У «Руны» наилучшую результативность продемонстрировал Джеремайя Хилл — 16 очков.
После 22 игр «Руна» занимает девятую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, имея в своём активе 9 побед при 13 поражениях. «Минск» идёт последним — у команды ни одной победы.
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