Райкович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Поздравляю команду с двадцатой победой, а «Уралмаш» – с хорошей игрой. Перед нами был сложный соперник, который показывает хороший баскетбол. Сегодня в зале была хорошая атмосфера: воскресенье, обеденное время, но было много зрителей, которые нас поддерживали, и, надеюсь, мы их порадовали», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.

После 23 игр армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 20 побед при трёх поражениях. «Уралмаш» идёт восьмым — 11 побед, 12 поражений.