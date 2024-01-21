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Райкович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем»

Райкович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Поздравляю команду с двадцатой победой, а «Уралмаш» – с хорошей игрой. Перед нами был сложный соперник, который показывает хороший баскетбол. Сегодня в зале была хорошая атмосфера: воскресенье, обеденное время, но было много зрителей, которые нас поддерживали, и, надеюсь, мы их порадовали», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.

После 23 игр армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 20 побед при трёх поражениях. «Уралмаш» идёт восьмым — 11 побед, 12 поражений.

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