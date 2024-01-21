Вергун: в матче с ЦСКА мы около 50% времени показывали тот баскетбол, к которому стремимся

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (70:88).

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня мы около 50% игрового времени показывали тот баскетбол, к которому стремимся. Понятно, что этого недостаточно, особенно когда твой соперник – ЦСКА. Так что результат закономерен. Верю, что мы получили хороший опыт, из которого извлечем уроки», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.

После 23 игр армейцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 20 побед при трёх поражениях. «Уралмаш» идёт восьмым — 11 побед, 12 поражений.