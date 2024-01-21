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«Концовка все расставила на свои места». В «Минске» отреагировали на поражение «Руне»

«Концовка все расставила на свои места». В «Минске» отреагировали на поражение «Руне»
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И.о. главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (62:76).

«Команду «Руна» поздравляю с победой. У нас много чего сегодня получалось, по статистике очень много равных цифр. Но концовка все расставила на свои места. Последние 2,5 минуты мы не смогли из хороших ситуаций набрать очки, а соперник где-то в даже более сложных ситуациях их набрал. Поэтому мы продолжаем учиться играть в концовке, надеюсь, у нас это получится», — приводит слова Суховецкого пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После 22 игр «Руна» занимает девятую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях. «Минск» идёт последним — у команды нет ни одной победы.

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