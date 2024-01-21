«Он не считает себя выше других». Бил рассказал, что отличает Дюранта от других звёзд

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил высказался по поводу звёздного партнёра по команде Кевина Дюранта.

«Он не считает себя выше других. Он мог бы стать засранцем. Он мог бы сказать, что у него есть два перстня, награда MVP. Он мог бы быть таким, если бы хотел, но он не такой. Это отличает его от других», — приводит слова Била Fadeaway World.

В данный момент «Финикс Санз» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 23 победу и потерпела 18 поражений.

Ранее Дюрант в своих социальных сетях предположил, какие правила уместно внедрить в студенческий баскетбол, который регулирует Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA).