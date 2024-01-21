Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он не считает себя выше других». Бил рассказал, что отличает Дюранта от других звёзд

«Он не считает себя выше других». Бил рассказал, что отличает Дюранта от других звёзд
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил высказался по поводу звёздного партнёра по команде Кевина Дюранта.

«Он не считает себя выше других. Он мог бы стать засранцем. Он мог бы сказать, что у него есть два перстня, награда MVP. Он мог бы быть таким, если бы хотел, но он не такой. Это отличает его от других», — приводит слова Била Fadeaway World.

В данный момент «Финикс Санз» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 23 победу и потерпела 18 поражений.

Ранее Дюрант в своих социальных сетях предположил, какие правила уместно внедрить в студенческий баскетбол, который регулирует Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA).

Материалы по теме
Дюрант рассказал, какие изменения в правилах он хотел бы видеть в студенческом баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android