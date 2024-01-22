Стивен Эй Смит рассказал, кто через пару лет станет самым популярным баскетболистом НБА

Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс станет самым популярным баскетболистом НБА.

«Если вы знаете меня, то вам известно, что я терпеть не могу холод. Ни за что не поеду в Миннесоту зимой. Но ради Энтони Эдвардса я готов сделать исключение. Я скажу об этом заранее: этот парниша однажды завоюет чемпионство для «Миннесоты».

Я предполагаю, что через год-другой Эдвардс станет самым популярном игроком Лиги, или по крайней мере станет одним из тех, кто всегда находится в центре внимания», — сказал Эй Смит на видео в социальных сетях.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 12 поражениях.