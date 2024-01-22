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42 очка Йокича помогли «Денверу» одержать победу в матче с «Вашингтоном»

42 очка Йокича помогли «Денверу» одержать победу в матче с «Вашингтоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке арены «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 113:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 17, Джонс - 15, Гэффорд - 15, Шамет - 14, Багли III - 14, Кулибали - 9, Кисперт - 6, Райт - 6, Авдия - 4, Пул - 4, Болдуин Мл., Ливерс, Гилл, Джемисон, Оморуи
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Портер - 19, Маррей - 19, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Джордан - 3, Джексон - 3, Браун - 2, Уотсон - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Холидэй, Пикетт, Хафф

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 42 очка, сделав 12 подборов и записав на свой счёт восемь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Джамала Маррея. В его активе 19 очков, пять подборов и семь передач.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма. Он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и отдал семь передач.

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