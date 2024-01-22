42 очка Йокича помогли «Денверу» одержать победу в матче с «Вашингтоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке арены «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 113:104.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 42 очка, сделав 12 подборов и записав на свой счёт восемь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Джамала Маррея. В его активе 19 очков, пять подборов и семь передач.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма. Он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и отдал семь передач.