На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 69:56 в пользу «озёрников».

Во время игры режиссёры телевизионной трансляции представили факт с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и разыгрывающим, новичком «Портленда» Скутом Хендерсоном. Согласно данным, Джеймс играет в НБА больше, чем по факту живёт Скут Хендерсон.

Факт о Скуте Хендерсоне и Леброне Джеймсе Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 29 поражений.