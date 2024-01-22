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Режиссёры трансляции представили невероятный факт про Леброна и новичка «Портленда»

Режиссёры трансляции представили невероятный факт про Леброна и новичка «Портленда»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 69:56 в пользу «озёрников».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время игры режиссёры телевизионной трансляции представили факт с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и разыгрывающим, новичком «Портленда» Скутом Хендерсоном. Согласно данным, Джеймс играет в НБА больше, чем по факту живёт Скут Хендерсон.

Факт о Скуте Хендерсоне и Леброне Джеймсе

Факт о Скуте Хендерсоне и Леброне Джеймсе

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 29 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
90 : 70
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Мюррэй, Грант, Брогдон, Рит, Камара, Уокер, Баджи, Рупер
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