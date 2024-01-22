Баркли считает, что Джеймс не может соперничать с Джорданом за звание GOAT

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли эмоционально отреагировал на сравнения звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарным Майклом Джорданом.

«Любой журналист, которого я увижу лично до конца своей жизни и который попытается сказать мне, что Леброн Джеймс так же хорош, как Майкл Джордан… Я просто выбью из него всю дурь прямо на месте», — приводит слова Баркли The Cold Wire.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях.

Недавно НБА опубликовала самые последние результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо имеют больше всех голосов.