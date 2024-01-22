Леброн оценил передачу с отскоком от Расселла в игре с «Потрлендом»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу товарища по команде Д'Анджело Расселла после игры с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:110).

Ближе к концовке второй четверти игроки «Портленда» совершили потерю. В быстром отрыве разыгрывающий и лёгкий форвард «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и Леброн Джеймс стали авторами эффектного момента, в котором Расселл отдал передачу с отскоком на Джеймса.

«Он очень ловко и непринуждённо обращается с мячом, но всегда пытается вывести парней из равновесия своей игрой.

Его передача на меня была чертовски хороша. Это было круто», — сказал Джеймс после матча.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 22 победы при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 30 поражений.