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Мэлоун: я не знаю, что вам нужно от баскетбола, если вам не нравится Никола Йокич

Мэлоун: я не знаю, что вам нужно от баскетбола, если вам не нравится Никола Йокич
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался по поводу сербского центрового Николы Йокича.

«Я думаю, что это самая высокая честь для игрока, когда ты можешь повести за собой свою команду… В этой лиге много талантливых игроков, но, если вы не любите Николу Йокича, я не знаю, что вам ещё нужно от баскетбола», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Напомним, сегодня «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 113:104. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 42 очка, сделав 12 подборов и записав на свой счёт восемь результативных передач.

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