Мэлоун: я не знаю, что вам нужно от баскетбола, если вам не нравится Никола Йокич

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался по поводу сербского центрового Николы Йокича.

«Я думаю, что это самая высокая честь для игрока, когда ты можешь повести за собой свою команду… В этой лиге много талантливых игроков, но, если вы не любите Николу Йокича, я не знаю, что вам ещё нужно от баскетбола», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Напомним, сегодня «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 113:104. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 42 очка, сделав 12 подборов и записав на свой счёт восемь результативных передач.