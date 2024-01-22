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Леброн догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5 в составе «Лейкерс»

Леброн догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5 в составе «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач в победной игре с «Вашингтон Уизардс» (134:110).

Таким образом, он догнал легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству игр со статистической линейкой 25/5/5 в составе «Лейкерс» и вышел по этому показателю на пятое место в истории франшизы.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 29 поражений.

Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал свою передачу на лидера команды Леброна Джеймса во время матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:110).

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