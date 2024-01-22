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«Не особо расстроился». Эдвардс — о нереализованных штрафных в конце матча с «Оклахомой»

«Не особо расстроился». Эдвардс — о нереализованных штрафных в конце матча с «Оклахомой»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу нереализованных штрафных бросков в конце матча с «Оклахома-Сити Тандер» (97:102).

«Я попытался, и у меня не получилось. Я не особо расстроился. Я промахнулся сегодня вечером, но реализую их в следующий раз», — сказал Эдвардс после матча.

Напомним, «Миннесота» на домашнем паркете уступила «Оклахоме» со счётом 97:102. При этом Эдвардс не попал ни разу из трёх штрафных бросков на последней минуте матча. На данный момент «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, а «молнии» идут следом — они вторые в таблице.

Ранее североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вскоре станет самым популярным баскетболистом НБА.

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