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Кевин Дюрант назвал свой настоящий рост

Кевин Дюрант назвал свой настоящий рост
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Лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант заявил, что его настоящий рост составляет 6 футов и 10 дюймов (208 сантиметров. — Прим. «Чемпионата»).

«Почему предпочитаю говорить, что мой рост 6 футов и 10 дюймов? Это действительно мой рост. Перед последними двумя сезонами измеряли – 6 футов и 10 дюймов. Не хочу врать, во мне нет 7 футов (213 сантиметров)», — приводит слова Дюранта журналист Дуэйн Рэнкин в социальной сети Х (ранее Twitter).

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рост Кевина Дюранта завышен на один дюйм (2,54 сантиметра).

В нынешнем сезоне лёгкий форвард принял участие в 35 матчах за «Финикс Санз», набирая в среднем 29,2 очка, совершая 6,3 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи.

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