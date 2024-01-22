Игрок ЦСКА Руженцев объяснил, за счёт чего армейцы обыграли «Уралмаш»

Форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал победу армейцев над екатеринбургским «Уралмашем» в матче первого этапа нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Вчера, 21 января, ЦСКА одержал победу со счётом 88:70.

«Много забивали в первой половине. В защите не очень играли. А во второй половине они очень мало забили — всего 20 очков. Наша защита во второй половине стала ключом к победе. Мы напряглись и сделали задел», — сказал Руженцев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, вчерашняя встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Михеевым из Казахстана. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.