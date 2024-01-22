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Игрок ЦСКА Руженцев объяснил, за счёт чего армейцы обыграли «Уралмаш»

Игрок ЦСКА Руженцев объяснил, за счёт чего армейцы обыграли «Уралмаш»
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Форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал победу армейцев над екатеринбургским «Уралмашем» в матче первого этапа нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Вчера, 21 января, ЦСКА одержал победу со счётом 88:70.

«Много забивали в первой половине. В защите не очень играли. А во второй половине они очень мало забили — всего 20 очков. Наша защита во второй половине стала ключом к победе. Мы напряглись и сделали задел», — сказал Руженцев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, вчерашняя встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Михеевым из Казахстана. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 23 очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 23, Тримбл - 16, М'Бай - 10, Руженцев - 9, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Ухов - 5, Клюев - 2, Михайловский, Антонов, Карданахишвили
Уралмаш: Нэвелс - 15, Эллис - 14, Даглас - 12, Уиттакер - 11, Пынько - 5, Писклов - 4, Балашов - 3, Глазунов - 2, Нэльсон - 2, Захаров - 2, Новиков, Михеев
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