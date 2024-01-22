«Хьюстон Рокетс» проявляет интерес к двум игрокам

«Хьюстон Рокетс» заинтересован в форварде «Юты Джаз» Келли Олинике и центровом «Вашингтон Уизардс» Дэниеле Гэффорде. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на свои источники.

«Нет никаких признаков того, что «Рокетс» попытаются сделать серьёзный шаг в отношении стартового состава, несмотря на множество неловких косых взглядов в сторону бывшего второго номера драфта Джейлена Грина. Команда по-прежнему стремится помочь Грину найти свою роль», — говорится в источнике.

В данный момент «Хьюстон Рокетс» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда, возглавляемая Име Удокой, одержала 20 побед и потерпела 22 поражения после 42 проведённых матчей.