Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Топ-10 моментов недели в Единой лиге. Видео

Топ-10 моментов недели в Единой лиге. Видео
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео лучших моментов минувшей недели (15-21 января).

Этот хит-парад возглавил классный проход и следующий за ним мощный данк французского форвард ЦСКА Амата М'Бай в заключительной четверти матча с московской «Руной» (победа ЦСКА — 89:79). Второе место досталось эффектному блокшоту защитника «Зенита» Георгия Жбанова во встрече с казанским УНИКСом (победа УНИКСа — 64:61). Топ-3 замкнул всё тот же Амат М'Бай и его блокшот в игре с «Руной».

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, одержав 20 побед и потерпев три поражения после 23 проведённых матчей.

Материалы по теме
Единая лига представила символическую пятёрку игровой недели
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android