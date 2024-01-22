Топ-10 моментов недели в Единой лиге. Видео

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео лучших моментов минувшей недели (15-21 января).

Этот хит-парад возглавил классный проход и следующий за ним мощный данк французского форвард ЦСКА Амата М'Бай в заключительной четверти матча с московской «Руной» (победа ЦСКА — 89:79). Второе место досталось эффектному блокшоту защитника «Зенита» Георгия Жбанова во встрече с казанским УНИКСом (победа УНИКСа — 64:61). Топ-3 замкнул всё тот же Амат М'Бай и его блокшот в игре с «Руной».

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, одержав 20 побед и потерпев три поражения после 23 проведённых матчей.