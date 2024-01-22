Форвард УНИКСа рассказал, в чём прибавила МБА по сравнению с первой половиной сезона
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Форвард казанского УНИКСа Александр Стуленков поделился ожиданиями в преддверии матча первого этапа Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча пройдёт завтра, 23 января.
«Нам предстоит матч с МБА в Москве. Безусловно, мы относимся к сопернику с большим уважением. В новом году москвичи одержали важные для себя победы. Понимаем, что по сравнению с первой половиной сезона это совсем другая команда.
Они стали агрессивнее защищаться, быстрее двигать мяч и бежать. Со своей стороны приложим максимум усилий во всех аспектах: защите, нападении и подборе. Планируем остановить соперника и выиграть встречу», — приводит слова Стуленкова пресс-служба УНИКСа.
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Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
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