Форвард УНИКСа рассказал, в чём прибавила МБА по сравнению с первой половиной сезона

Форвард казанского УНИКСа Александр Стуленков поделился ожиданиями в преддверии матча первого этапа Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча пройдёт завтра, 23 января.

«Нам предстоит матч с МБА в Москве. Безусловно, мы относимся к сопернику с большим уважением. В новом году москвичи одержали важные для себя победы. Понимаем, что по сравнению с первой половиной сезона это совсем другая команда.

Они стали агрессивнее защищаться, быстрее двигать мяч и бежать. Со своей стороны приложим максимум усилий во всех аспектах: защите, нападении и подборе. Планируем остановить соперника и выиграть встречу», — приводит слова Стуленкова пресс-служба УНИКСа.

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