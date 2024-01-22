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«Пари Нижний Новгород» расстался с третьим легионером за последние пять дней

«Пари Нижний Новгород» расстался с третьим легионером за последние пять дней
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Сербский центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Драган Апич покинул команду. Пресс-служба французского «Ле-Мана» объявила о приобретении баскетболиста. Апич стал третьим легионером, который расстался с нижегородским клубом за последние пять дней.

Ранее «Пари НН» сообщил об уходе американского разыгрывающего Гленна Коузи и американского защитника Брайона Аллена.

В нынешнем сезоне Драган Апич принял участие в 15 матчах за «Пари НН» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, совершая четыре подбора и отдавая 0,7 результативной передачи.

В данный момент нижегородцы находятся на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата, одержав шесть побед и потерпев 17 поражений после 23 проведённых матчей.

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