Кириленко: команды Единой лиги очень сильно выравнялись

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что команды Единой лиги ВТБ выравнялись за последнее время.

«В 2022 году случился момент, когда команды очень сильно выравнялись. И не только команды из топовых двух или трёх. Вот даже на сегодняшний сезон если посмотреть, то я не знаю, как первые восемь клубов закончат свои игры. И даже у ЦСКА хороший процент побед и поражений, но было несколько матчей, когда одно-два очка решили итог встречи.

УНИКС то проигрывает, то выигрывает. Пермь и Саратов забирают очки у лидеров. Новички — «Уралмаш» и «Руна» — снимают скальпы с команд. В прошлом году МБА, не считаясь с авторитетами, постоянно обыгрывала лидеров. Отмечу тот же «Локомотив-Кубань», где россыпь российских игроков, которые вошли уже во взрослый баскетбол и заняли ведущие позиции в клубе. Не отметил ещё «Зенит», состав которого на бумаге вообще круче всех выглядит в этом сезоне. Здорово, что у нас сейчас такой интересный чемпионат», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.