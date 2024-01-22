Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Моя мечта сбылась». Кириленко поделился воспоминаниями об игре против Джордана

«Моя мечта сбылась». Кириленко поделился воспоминаниями об игре против Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поигравший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился воспоминаниями об игре против легендарного Майкла Джордана, который на тот момент выступал за «Вашингтон Уизардс».

«Он был очень крут. Когда я выходил играть с ним, мне казалось, что моя мечта сбылась — я потрогал Майкла Джордана, мне достаточно. Конечно же, наше поколение выросло на Майкле Джордане.

Естественно, для нас он был и остаётся номером один в баскетболе, как, наверное, и для многих ребят. Получить шанс игры с ним на паркете дорогого стоит. Я не знаю, как он играл в «Чикаго», но то, как играл в «Вашингтоне», было очень прилично», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

Материалы по теме
«В НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги». Кириленко дал большое интервью Okko
«В НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги». Кириленко дал большое интервью Okko
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android