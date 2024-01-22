«Моя мечта сбылась». Кириленко поделился воспоминаниями об игре против Джордана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поигравший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился воспоминаниями об игре против легендарного Майкла Джордана, который на тот момент выступал за «Вашингтон Уизардс».

«Он был очень крут. Когда я выходил играть с ним, мне казалось, что моя мечта сбылась — я потрогал Майкла Джордана, мне достаточно. Конечно же, наше поколение выросло на Майкле Джордане.

Естественно, для нас он был и остаётся номером один в баскетболе, как, наверное, и для многих ребят. Получить шанс игры с ним на паркете дорогого стоит. Я не знаю, как он играл в «Чикаго», но то, как играл в «Вашингтоне», было очень прилично», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.