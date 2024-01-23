Экс-игрок «Лейкерс»: Коби был придурком. Я знал, что меня обменяют из-за него

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун, выступавший за эту команду с 2005 по 2008 год, поделился воспоминаниями о конфликте с легендарным Коби Брайантом, который скончался в январе 2020 года в результате крушения вертолёта.

«Коби был придурком. Все говорили об этом менталитете Мамбы. Большинство людей не могут принять это, но, как бы вы ни называли менталитет Мамбы, Коби был придурком. Я думаю, что он был интровертом, которому приходилось находиться среди людей, которые негативно относятся к другим людям.

Он был очень осуждающим — до такой степени, что наши отношения испортились, когда я купил билеты на игру для его матери и отца. Я знал, что меня обменяют, потому что после этого случая он постоянно злился на меня. Какого чёрта? Он сходил с ума после каждого моего слова», — приводит слова Брауна VLAD TV.