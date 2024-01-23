Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэмс Чарания назвал причину, по которой Леброн Джеймс пропустит следующий матч

Шэмс Чарания назвал причину, по которой Леброн Джеймс пропустит следующий матч
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях заявил, что лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится завтра, 24 января, из-за травмы голеностопа.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что действующий контракт Джеймса рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 51,41 млн в случае активации опции игрока. В сезоне-2023/2024 форварду полагаются $ 47,6 в рамках действующего соглашения с лос-анжелесским клубом.

В нынешнем сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,4 результативные передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 39,1. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место на Западе (22-22).

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android