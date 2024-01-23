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Шэмс Чарания назвал причину, по которой Леброн Джеймс пропустит следующий матч

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях заявил, что лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится завтра, 24 января, из-за травмы голеностопа.

Отметим, что действующий контракт Джеймса рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 51,41 млн в случае активации опции игрока. В сезоне-2023/2024 форварду полагаются $ 47,6 в рамках действующего соглашения с лос-анжелесским клубом.

В нынешнем сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,4 результативные передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 39,1. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место на Западе (22-22).