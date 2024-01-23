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Кевин Дюрант исполнил непростой победный бросок в матче с «Чикаго»

Кевин Дюрант исполнил непростой победный бросок в матче с «Чикаго»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что именно Дюрант стал автором победного попадания со средней дистанции после получения передачи от центрового Юсуфа Нуркича при счёте 113:113. Стоит отметить, что Дюрант исполнил непростой бросок — с сопротивлением как минимум двух соперников в лице Алекса Карузо и Патрика Уильямса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

35-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 43 очка (16 из 32 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), восемь результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+3».

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Дюрант - 43, Бил - 18, Букер - 16, Ойбанкс - 10, Аллен - 9, Нуркич - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Окоги - 4, Ли - 2, Мету, Гудвин, Ватанабэ, Литтл, Азубуике
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Дерозан - 21, Вучевич - 19, Карузо - 15, Досунму - 13, Уильямс - 13, Драммонд - 6, Картер, Крэйг, Филлипс, Терри, Тэйлор
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