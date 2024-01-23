Кевин Дюрант исполнил непростой победный бросок в матче с «Чикаго»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:113.

Примечательно, что именно Дюрант стал автором победного попадания со средней дистанции после получения передачи от центрового Юсуфа Нуркича при счёте 113:113. Стоит отметить, что Дюрант исполнил непростой бросок — с сопротивлением как минимум двух соперников в лице Алекса Карузо и Патрика Уильямса.

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35-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 43 очка (16 из 32 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), восемь результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+3».