Сегодня, в ночь с 22 на 23 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано и сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 января:

«Детройт Пистонс» — «Милоуки Бакс» — 113:122;

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 99:126;

«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 133:123;

«Торонто Рэпторс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:108;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:128;

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 110:119;

«Финикс Санз» — «Чикаго Буллз» — 115:113;

«Сакраменто Кингз» — «Атланта Хоукс» — 122:107.

Стоит отметить перфоманс центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида, который сегодня обновил личный и клубный рекорд результативности в НБА, набрав 70 очков.