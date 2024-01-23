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Игроки «Филадельфии» эмоционально встретили Эмбиида в раздевалке после его 70 очков

Игроки «Филадельфии» эмоционально встретили Эмбиида в раздевалке после его 70 очков
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Баскетболисты «Филадельфии Сиксерс» эмоционально отреагировали на перформанс центрового и лидера команды Джоэла Эмбиида в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (133:123)

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, баскетболист обновил личный (и клубный Уилта Чемберлена — 68) рекорд результативности в матчах НБА. В нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 36,1 очка, 11,6 подбора и 5,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых — 36,3.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
133 : 123
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 70, Макси - 18, Харрис - 14, Убре - 8, Хаус - 8, Рид - 6, Батюм - 5, Мартин - 4, Каунсил, Смит, Коркмаз
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Васселл - 22, Сохан - 14, Макдермотт - 13, Шампани - 12, Джонс - 12, Джонсон - 8, Уэсли - 6, Осман - 2, Коллинс - 1, Грэм, Дьяките, Брэнэм, Мамукелашвили
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