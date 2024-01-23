Эмбиид сделал фотографию в раздевалке после обновления личного рекорда результативности

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид сделал фотографию после своего выступления в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (133:123), где ему удалось записать в свой актив 70 очков, побив таким образом клубный и личный рекорд результативности.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Всего в нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 36,1 очка, 11,6 подбора и 5,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых — 36,3.