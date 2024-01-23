«Я не разминался». Эмбиид — о том, как он готовился к игре, в которой набрал 70 очков

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пошутил по поводу своей подготовки к матчу регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» (133:123), в котором он установил клубный и личный рекорд результативности.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов задал вопрос: «Что вы изменили в своей подготовке перед этим матчем, если вообще что-то меняли?»

«Ну, сегодня я не готовился. Я не разминался», — ответил Эмбиид.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Ранее в Сети появилась фотография Эмбиида, сделанная после матча.