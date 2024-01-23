Впервые за 19 лет игрок «Филадельфии» набрал 60+ очков

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал первым игроком франшизы с 2005 года, которому удалось преодолеть отметку в 60+ очков за одну встречу.

Напомним, сегодня, 23 января, Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:123. Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

До этого момента последним игроком франшизы, которому удавалось преодолеть отметку в 60 очков, был Аллен Айверсон. Всего в истории «Сиксерс» было лишь пять матчей, в которых их игроки набирали 60+ очков.