«Я сдаюсь». Леброн опубликовал фото повреждённой руки, намекнув на плохую работу судей

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу судейства в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:110).

«Взгляните на меня и скажите: «Я не видел фола!» Что? Я сдаюсь», — написал Джеймс.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 22 победы при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 30 поражений.

Стоит отметить, что после этой встречи Леброн догнал легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству игр со статистической линейкой 25/5/5 в составе «Лейкерс» и вышел по этому показателю на пятое место в истории франшизы.