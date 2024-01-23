Дэвис рассказал, как игроки «Лейкерс» относятся к трансферным слухам

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, как игроки команды относятся к трансферным слухам.

«Как вы и сказали, я не могу контролировать действия руководства. Но мы не можем беспокоиться об этом в раздевалке. Мы сосредоточены на том, что у нас есть, и стараемся побеждать, используя то, что имеем.

Все эти слухи и посторонние шумы могут вызвать некоторые, я не хочу сказать, разногласия в раздевалке, но это зарождается в головах игроков, о которых ходят эти слухи, просто неопределённость того, что произойдёт. Так что лучшее, что вы можете сделать, — это просто не беспокоиться об этом и просто играть, и я думаю, что именно это мы сейчас и пытаемся сделать», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.