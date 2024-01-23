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Единая лига почтила память Сергея Белова, которому сегодня могло бы исполниться 80 лет

Единая лига почтила память Сергея Белова, которому сегодня могло бы исполниться 80 лет
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором почтила память знаменитого советсткого баскетболиста Сергея Белова.

«Сегодня, 23 января 2024 года, Сергею Белову могло бы исполниться 80 лет.

В этот день родился герой Олимпиады-1972, заслуженный тренер СССР и России, а также член Зала славы баскетбола ФИБА Сергей Александрович Белов.

В честь великого игрока, тренера и функционера назван главный баскетбольный трофей Единой лиги ВТБ — Кубок Белова, за который команды борются уже на протяжении 15 сезонов.

Вечная память, легенда!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Один из самых титулованных отечественных баскетболистов ушёл из жизни 3 октября 2013 года.

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