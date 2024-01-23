«Зенит» выйдет на матч с «Руной» в альтернативной форме

«Зенит» использует на матче Единой лиги ВТБ с «Руной» альтернативный комплект формы, сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Зенит»

«Предстоящая игра станет для нас последней домашней в Единой лиге перед 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, поэтому 25 января «зенитовцы» снова наденут комплект SPB Edition», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 20 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 64:61.

Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 16 побед при 7 поражениях. «Руна» идёт девятой — 10 побед, 13 поражений.