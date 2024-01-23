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Кириленко рассказал, какой психологический трюк он применял к Коби Брайанту

Кириленко рассказал, какой психологический трюк он применял к Коби Брайанту
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поигравший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал об особенностях игры против Коби Брайанта.

«В НБА с каждым игроком были свои нюансы того, как нужно было с ним играть. Например, с Коби важно было вообще не задевать его. Потому что когда ты его задевал, то у него включался режим «красной тряпки», он забирал мяч, и всё, он начинал играть с тобой индивидуально.

А если подбадривать его, например, сказать, что он сделал отличный бросок, то у него начиналось получаться меньше. И самая главная задача была — усложнить ему бросок», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

Полное интервью можно посмотреть на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.

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