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Источник: «Зенит» хочет натурализовать американского защитника Трента Фрейзера

Источник: «Зенит» хочет натурализовать американского защитника Трента Фрейзера
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Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность натурализации американского защитника Трента Фрейзера, сообщает Sport24, ссылаясь на свой источник.

«Зенит» начал прорабатывать почву по этой теме, однако вопрос натурализации сопряжён с рядом серьёзных нюансов, которые могут стать препятствием на пути к осуществлению данной идеи», — заявил источник.

Напомним, 20 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 64:61. Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 16 побед при 7 поражениях.

На днях Фрейзер был выбран СМИ для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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