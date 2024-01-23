В «Зените» отреагировали на информацию о натурализации Фрейзера

Руководитель пресс-службы «Зенита» Мария Капустина отреагировала на информацию о том, что санкт-петербургская команда хочет заняться натурализацией американского защитника Трента Фрейзера.

«Да, мы хотим натурализовать всех наших иностранных игроков и выступать только российским составом. А если серьёзно, то нам нечего прокомментировать по данному вопросу. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально эффективно закончить первый этап регулярного чемпионата. У нас очень непростой календарь, к которому ещё стоит добавить решающий матч за выход в «Финал четырёх» Кубка России», — приводит слова Капустиной Sport24.

Напомним, на днях Фрейзер был выбран СМИ для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.