ЦСКА возглавил рейтинг силы Единой лиги по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» подготовил свою версию рейтинга силы команд Единой лиги ВТБ, которую возглавил ЦСКА.
Рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ по версии «Чемпионата»:
1. ЦСКА.
2. «Локомотив-Кубань».
3. УНИКС.
4. «Зенит».
5. «Парма».
6. «Енисей».
7. «Самара».
8. «Уралмаш».
9. «Автодор».
10. «Руна».
11. «Астана».
12. МБА.
13. «Нижний Новгород».
14. «Минск».
«Армейцы, несмотря на уход в межсезонье неоспоримых лидеров в лице Алексея Шведа и Николы Милутинова, не сдали позиций и без них остаются командой номер один в Единой лиге ВТБ. После ухода очень статусных звёзд у Эмила Райковича в некотором роде развязались руки, и теперь он строит систему от командной игры, а не от определённых игроков. Легионеры качественно делают свою работу, а российские игроки не проседают и тоже дают результат. Бывают плохие дни, например, как в игре с «Пармой», но в целом московская команда закономерно является лидером чемпионата и одним из главных фаворитов».