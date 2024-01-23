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ЦСКА возглавил рейтинг силы Единой лиги по версии «Чемпионата»

ЦСКА возглавил рейтинг силы Единой лиги по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» подготовил свою версию рейтинга силы команд Единой лиги ВТБ, которую возглавил ЦСКА.

Рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ по версии «Чемпионата»:

1. ЦСКА.
2. «Локомотив-Кубань».
3. УНИКС.
4. «Зенит».
5. «Парма».
6. «Енисей».
7. «Самара».
8. «Уралмаш».
9. «Автодор».
10. «Руна».
11. «Астана».
12. МБА.
13. «Нижний Новгород».
14. «Минск».

«Армейцы, несмотря на уход в межсезонье неоспоримых лидеров в лице Алексея Шведа и Николы Милутинова, не сдали позиций и без них остаются командой номер один в Единой лиге ВТБ. После ухода очень статусных звёзд у Эмила Райковича в некотором роде развязались руки, и теперь он строит систему от командной игры, а не от определённых игроков. Легионеры качественно делают свою работу, а российские игроки не проседают и тоже дают результат. Бывают плохие дни, например, как в игре с «Пармой», но в целом московская команда закономерно является лидером чемпионата и одним из главных фаворитов».

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