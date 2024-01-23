«Уилт Чемберлен никогда так не делал?» Эмбиид — о своей статистике 65/15/5

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на информацию о том, что только он и Майкл Джордан достигали статистики в 65 очков, 15 подборов и пять передач за одну игру.

«Уилт Чемберлен никогда так не делал?» — сказал Эмбиид.

Напомним, сегодня, 23 января, Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона НБА с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:123.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Таким образом, баскетболист обновил личный (и клубный Уилта Чемберлена — 68) рекорд результативности в матчах НБА.