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Кириленко рассказал, почему Алексей Швед является его любимым игроком

Кириленко рассказал, почему Алексей Швед является его любимым игроком
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему российский разыгрывающий Алексей Швед является его любимым игроком.

«Я не чувствовал, что я ему как-то помог сильно, когда он только приехал в США. Просто был рядом. Я всегда это говорил, и продолжаю говорить: Алексей Швед вообще мой любимый игрок за последние 10 лет.

У нас со времён Васи Карасёва не было игроков, которые умеют активно играть с мячом и прежде всего настроены на то, чтобы забивать. Это редкость, и это североамериканский стиль баскетбола. У нас крайне редко появляются такие игроки. Их надо ценить», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

Полное интервью можно посмотреть на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.

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